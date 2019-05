Burkina Faso. Seis mortos em ataque a igreja

Seis pessoas morreram numa igreja da cidade de Dablo, no Burkina Faso, enquanto decorria a eucaristia deste domingo. As vítimas são o padre que presidia à celebração e cinco fiéis.

"Às 9hoo, durante a missa, indivíduos armados invadiram a igreja católica", disse Ousmane Zongo, prefeito da cidade de Dablo, no norte do país, citado pelo diário britânico "The Guardian".

Fontes da segurança do Burkina Faso avançaram que os atacantes eram entre 20 e 30 e, além da igreja, atacaram várias lojas e um pequeno café, antes de se dirigirem ao centro de saúde local, que saquearam, queimando o veículo da enfermeira chefe.

"Há uma atmosfera de pânico na cidade", disse Zongo. “As pessoas estão escondidas em suas casas, as lojas e lojas estão fechadas. É praticamente uma cidade-fantasma.”

Até ao momento, o ataque não foi reivindicado.