Adeptos da Académica tentam agredir Romário Baldé

Um grupo de adeptos da Académica tentou agredir o extremo da equipa Romário Baldé, após a derrota caseira por 2-0 contra o Sporting da Covilhã, segundo avança a "Lusa".

O extremo guineense, emprestado pelo Légia Gdansk à Briosa, foi confrontado por um grupo de jovens, à saída do estádio, depois de ao intervalo ter mantido uma acesa troca de palavras com elementos de um grupo que estava na bancada. No início da segunda parte, eram audíveis os impropérios dirigidos ao futebolista.

No final, o jogador foi interpelado e, já depois de ter passado o grupo mais numeroso, foi intercetado mais à frente por outro elemento, que lhe atirou cerveja, o que originou confronto físico com intervenção da PSP. O elemento que atacou Romário Baldé foi identificado pela PSP, bem como outros dois indivíduos.

A Académica foi hoje surpreendida em casa pelo Sporting da Covilhã, que venceu por 2-0 o jogo da 33ª e penúltima jornada da II Liga de futebol.