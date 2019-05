Lille vence Bordéus e garante presença na Liga dos Campeões na próxima temporada

O Lille recebeu e venceu, este domingo, por 1-0, o Bordéus, e assegurou a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, com o segundo lugar praticamente garatido.

José Fonte foi titular na equipa do Lille. Rui Fonte foi suplente utilizado, Rafael Leão não saiu do banco e Xeka está de fora, por lesão. O único golo da partida foi apontado por Loic Remy, aos 27 minutos.

O Lille soma agora 72 pontos, a 16 do já campeão Paris Saint-Germain, mas com mais dez do que o Saint-Étienne, que perdeu este domingo, e está fora luta pelo "top-3". O Lyon, se vencer o Marselha, fica a seis pontos do Lille, ainda com possibilidade de lutar pelo segundo posto.

Já o Bordéus, de Paulo Sousa, perdeu o quinto jogo consecutivo, e está em 14º lugar, com 38 pontos, e ainda não tem a manutenção assegurada.