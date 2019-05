Djokovic bate Tsitsipas e vence Masters 1000 de Madrid

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou, este domingo, o Masters 1000 de Madrid, em terra batida, pela terceira vez na carreira, ao vencer o grego Stefanos Tsitsipas por 2-0, pelos parciais de 6-3 e 6-4.

O número um do mundo quebrou o serviço de Tsitsipas no segundo jogo do primeiro "set", e conseguiu fechar o parcial inicial com um triunfo por 6-3. No segundo "set", Tsitsipas deu maior réplica, só que no nono encontro, quando poderia ganhar vantagem no parcial, viu Djokovic quebrar-lhe novamente o serviço, antes de consumar o triunfo por 6-4.

Esta foi a terceira vez que Novak Djokovic venceu o Open de Madrid, depois dos triunfos em 2011 e 2016.

O sérvio chegou, assim, às 33 conquistas em Masters 1000, igualando o espanhol Rafael Nadal, segundo da hierarquia mundial, que caiu nas meias-finais, precisamente contra Tsitsipas.