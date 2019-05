Miguel Cardoso pode ser o treinador do Famalicão na I Liga

Miguel Cardoso pode estar perto de regressar a Portugal para treinar o Famalicão, na próxima temporada, no regresso à I Liga.

Ao que avança o jornal "A Bola", a SAD do Famalicão já terá iniciado contactos com Miguel Cardoso para orientar a equipa na próxima temporada. Miguel Ribeiro, dirigente do clube, trabalhou com o técnico no Rio Ave, em 2017/18, época de sucesso, em que Miguel Cardoso qualificou o Rio Ave para a Liga Europa.

Esta temporada, Miguel Cardoso teve breves passagens pelo Nantes e Celta de Vigo, nenhuma com sucesso, pelo que poderá regressar a Portugal para relançar a carreira.

Ao que tudo aponta, Carlos Pinto, que assumiu o comando do Famalicão após o despedimento de Sérgio Vieira, não continuará no clube, após conseguido assegurar a subida à I Liga.