Yaya Touré desmente reforma. "Ainda quero jogar mais alguns anos"

12 mai, 2019 - 20:19 • Redação

Médio costa-marfinense de 35 anos desmentiu as declarações do agente: " Estou a preparar-me para treinar, é verdadeiro, mas não penso nisso já. Quando a altura chegar de me reformar, sou eu que vou anunciar a reforma".