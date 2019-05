Varzim empata em Almada e complica manutenção na II Liga

O Varzim empatou, este domingo, em casa do Cova da Piedade, a zero, e complicou as contas da manutenção na II Liga.

Com o empate e com os outros resultados da 33ª jornada da II Liga, o Cova da Piedade assegurou a manutenção, com Miguel Leal à frente da equipa. Já o Varzim soma 38 pontos, e é o primeiro na zona de despromoção.

O Farense venceu no terreno do Mafra, e estão quatro equipas com 40 pontos, empatadas e na luta com o Varzim pela única vaga de despromoção restante, depois das equipas B de Vitória de Guimarães e Braga já terem selado a descida. Oliveirense, Mafra, Arouca e Farense somam 40 pontos e lutam para não descer na última jornada.

Na última jornada, o Varzim recebe a Académica, a Oliveirense recebe o Arouca, o Mafra vai até ao terreno do Sporting da Covilhã e Farense recebe o Académico de Viseu.