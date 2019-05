Boavista desce radicalmente os preços dos lugares anuais

O Boavista anunciou, este domingo, que vai reduzir drasticamente os preços dos lugares anuais para a próxima temporada, como medida para chamar ainda mais adeptos ao Estádio do Bessa.

Com a manutenção já assegurada, a equipa axadrezada anunciou a campanha, com descontos de cerca de 60%.

"Está em marcha uma das maiores descidas de sempre dos preços para os jogos do Boavista, no Estádio do Bessa, com descontos em relação à época passada a rondar os 60% com bilhetes de temporada por 25€ para todos os jogos da temporada".

O Boavista quer repetir os números que tem conseguido neste final de temporada, nos jogos caseiros. Frente ao Braga, na última jornada, estiveram ceca de 20 mil adeptos no Estádio do Bessa.