Sérgio e a vitória contra o Nacional. "Facilitámos um jogo que poderia complicar-se"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que a equipa conseguiu facilitar um jogo que poderia ser muito complicado, contra o Nacional, que estava obrigado a vencer para sonhar com a manutenção, mas acabou goleado por 4-0, resultado que consumou a descida de divisão.

"Era um jogo que poderia complicar-se. Era uma final para o Nacional, num dia muito quente. Eles têm boas individualidades e conseguimos facilitar o jogo. Estamos muito focados no objetivo, no que foi planeado com o intuito de explorar as fragilidades defensivas deles. Conseguimos isso, com muitas oportunidades, o resultado espelha precisamente isso", começou por dizer, na "flash" da Sport TV.

Obrigado a estar atento ao jogo em Vila do Conde, entre Rio Ave e Benfica, o FC Porto precisa que o Benfica perca um dos dois jogos que restam para poder revalidar o título: "Vamos encarar o jogo do Benfica no avião. Temos de fazer o nosso trabalho. Agora estamos em primeiro, com mais um ponto do que eles. Não dependemos de nós, vamos ver o que eles fazem nos dois jogos. Nós vamos querer ganhar o último jogo no Dragão, esta época".

Questionado sobre a pressão acrescida de uma luta acesa pelo título, Sérgio admite que sim. "Quem vive com paixão o futebol, há nervos todos os dias. Quando não há motivos para os ter, arranjamos sempre algum".

O técnico portista deixou ainda uma mensagem ao Nacional, que viu confirmada a descida à II Liga: "É um clube que nos habituámos a ver na I Liga e espero que volte em breve, pelo seus adeptos, e pelo clube".