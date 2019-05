Meghan e Harry marcam o Dia Internacional da Mãe com publicação no Instagram

Os príncipes Harry e Meghan partilharam uma fotografia na conta de Instagram dos Duques de Sussex dedicada a todas as mães, no Dia Internacional da Mãe, celebrado a 12 de maio.

Apesar de no Reino Unido o Dia da Mãe ser celebrado no dia 22 de março, nos Estados Unidos da América, país de Meghan Markle, celebra-se no dia 12 de maio, reconhecido como o Dia Internacional da Mãe.

Em Portugal, o Dia da Mãe começou por ser comemorado a 8 de dezembro, mas a data foi alterada para o primeiro domingo de maio na década de 1970.