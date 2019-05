Golfe. Ricardo Santos 21.º no torneio de Praga

O golfista português Ricardo Santos terminou no 21.º lugar no torneio de Praga, com seis pancadas abaixo do par, numa prova do Challenge Tour que foi conquistada pelo francês Antoine Rozner.

Ricardo Santos fez 71 pancadas, à semelhança de sábado, com três birdies (uma abaixo do par) e dois bogeys (uma acima), para um agregado de 282 pancadas, seis abaixo do par do campo da capital checa.

Rozner já liderava à entrada para o último dia e confirmou o triunfo, acabando com um total de 271 pancadas, 17 abaixo do par, melhor em sete pancadas do que o grupo de segundos classificados.