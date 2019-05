Pedro Figueiredo fechou British Masters de golfe no 58.º lugar

O português Pedro Figueiredo concluiu no 58.º lugar o quarto e último dia do British Masters de golfe, torneio britânico do European Tour que decorreu em Southport e foi vencido pelo sueco Marcus Kinholt.

O golfista luso entregou este domingo um cartão com 71 pancadas, tendo alcançado um eagle (duas abaixo do par), um birdie (uma abaixo) e dois bogeys (uma acima), para um agregado de 286 pancadas, duas abaixo do par.

A prova foi conquistada por Marcus Kinholt, que acabou o torneio com 16 pancadas abaixo do par, menos uma do que o grupo de segundos classificados.