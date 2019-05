Andebol. Madeira SAD empata na primeira mão da Taça Challenge

O Madeira SAD empatou 22-22 na receção ao CSM Bucareste, em jogo da primeira mão da final da Taça Challenge de andebol, a terceira prova europeia de clubes mais importante, realizado no Funchal.

A equipa madeirense chegou ao intervalo a vencer por tangencial 9-8, mas, apesar de ter dilatado a vantagem no início da segunda parte, permitiu a recuperação da equipa visitante.

A segunda mão na capital romena realiza-se no próximo dia 19 de maio.

O Madeira SAD, que na época passada foi eliminado nas meias-finais, procura tornar-se a terceira equipa portuguesa a vencer a Taça Challenge, depois do Sporting, campeão em 2010 e 2017, e do ABC, em 2016. O Benfica perdeu duas vezes na final da prova, em 2011 e 2016, e o Sporting da Horta foi derrotado no jogo decisivo em 2006.