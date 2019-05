Vitória de Setúbal vence em Chaves e carimba manutenção

O Vitória de Setúbal venceu, este domingo, o Desportivo de Chaves, por 2-1, e garantiu a manutenção na I Liga.

Com quatro jogadores importantes castigados, Cádiz, José Semedo e Zequinha, expulsos no último jogo, e Hildeberto Pereira, que viu o quinto amarelo, o Vitória entrou muito forte no jogo. Allef abriu o marcador, aos 6 minutos, e Mendy alargou a vantagem à passagem do minuto 15.

José Mota foi obrigado a mexer na equipa ainda antes do intervalo, trocando o médio defensivo Jefferson pelo avançado Platiny.

Bruno Gallo reduziu a desvantagem, aos 64 minutos, de grande penalidade. Artur Soares Dias ainda assinalou uma segunda grande penalidade, aos 86 minutos, por uma entrada de André Sousa sobre Luther Singh, mas o árbitro recuou na decisão, após consultar as imagens.



Com este resultado, o Vitória alcança os 36 pontos e carimba a manutenção. Já o Chaves continua em zona de despromoção, com 32 pontos, e discute a salvação na última jornada, em casa do Tondela, também com 32 pontos.