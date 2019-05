Vitória de Guimarães goleia Belenenses e qualifica-se para a Liga Europa

O Vitória de Guimarães recebeu e venceu, este domingo, o Belenenses por 5-1, garantiu o sexto lugar da I Liga e a qualificação para a pré-eliminatória da próxima edição da Liga Europa.

A equipa vitoriana apenas precisava de vencer para garantir o sexto lugar da tabela. O jogo chegou ao intervalo empatado, e Tozé abriu as hostilidades, aos 64 minutos, de penálti. Davidson aumentou a vantagem apenas um minuto depois, aos 65 minutos.

Licá reduziu a desvantagem aos 72 minutos, mas o Vitória de Guimarães carregou para a goleada. Davidson, aos 80 minutos, fez o "bis", e assistiu Rochinha para o quarto golo, aos 86 minutos. Dodô fechou o resultado aos 91 minutos.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães soma 49 pontos, e vai disputar o quinto lugar na última jornada do campeonato, contra o Moreirense, que é quinto e que não pode disputar competições europeias, por não se ter incrito. Belenenses ocupa a 10ª posição, com 40 pontos.