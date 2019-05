Manchester City não vacila e volta a sagrar-se campeão inglês

O Manchester City venceu, este domingo, em casa do Brighton & Hove Albion, por 4-1, e revalidou o título de campeão inglês.

A conquista da Premier League ficou adiada até à última jornada, com o Manchester City a entrar em jogo com mais um ponto do que o Liverpool, e a só depender de si para voltar a vencer o título. A tarde não começou de feição para a equipa de Pep Guardiola, que começou o jogo a perder, com um golo de Murray, aos 27 minutos.

"Citizens" perdiam por 1-0, e o Liverpool já vencia o Wolverhampton, em casa, resultado que daria o título aos "reds". No entanto, a equipa de Bernardo Silva, que foi titular esta tarde, não vacilou, e consumou a reviravolta ainda no primeiro tempo. Aguero, aos 28 minutos, e Laporte, aos 38', viraram o resultado.

No segundo tempo, Mahrez, aos 63', e Gundogan, aos 72', de livre direto, estabeleceram o resultado final, e garantiram o bicampeonato ao Manchester City, um feito que não era alcançado na Premier League desde que o Manchester United venceu em 2007/08 e 2008/09.

Ao mesmo tempo, o Liverpool jogava, em casa, contra o Wolverhampton, venceu por 2-0, com um "bis" de Sadio Mané, mas não foi suficiente para voltar a vencer o título. Os "reds", que ainda vão disputar a final da Liga dos Campeões, tornaram-se na equipa com mais pontos a não vencer a Premier League. O Liverpool fez 97 pontos e apenas perdeu um jogo em todo o campeonato.

[Atualizado às 16h59]