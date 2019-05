Só uma derrota e uma goleada das antigas tira o título ao Ajax

O Ajax venceu o Utrecht por 4-1 e tem o campeonato na mão, com uma jornada por disputar.

O Utrecht até marcou primeiro, por Boussaid, mas Huntelaar e Donny Van de Beek viraram o jogo ainda na primeira parte.

No segundo tempo, o sérvio Tadic bisou e confirmou a vitória da equipa que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões.

O Ajax beneficiou da derrota do PSV por 1-0, diante do AZ Alkmaar, e soma agora 83 pontos, contra 80 do PSV Eindhoven.

Como o saldo de golos o primeiro critério de desempate na Holanda, em caso de igualdade pontual, a equipa de Erik Ten Hag só não será campeão se perder com o De Graafschap, se o PSV vencer o Heracles e superar a diferença de 14 golos que tem para o líder. O Ajax tem um saldo positivo de 84 golos (115-31) e o PSV de 70 (95-25).