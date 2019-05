Costa. Votar no PSD e no CDS é votar em quem quis aplicar sanções a Portugal

Votar no PSD e no CDS é votar em quem quis aplicar sanções a Portugal.. O aviso é feito pelo próprio secretário-geral do PS. António Costa falava neste domingo à tarde em Mangualde, num mega almoço de arranque da campanha oficial do partido para as eleições europeias de 26 de maio.

António Costa tinha à sua frente Jorge Coelho e, no arranque do discurso, não reproduziu a famosa frase do ex-todo-o-poderoso ministro de Guterres, quem se mete com o PS leva, mas atirou uma outra, igualmente cara ao partido.

“É que quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS”, avisou.

Também presente no almoço estava Frans Timmermans, o candidato dos socialistas europeus à presidência da Comissão Europeia. Costa falou muito para ele e avisou que votar no PSD e no CDS é votar no outro candidato, Manfred Webber – aquele que o PS considera que quis sancionar Portugal no pós-troika.

“E nós não podemos perdoar, nós nunca perdoaremos a quem ainda por cima, depois de nos ter posto sob o jugo da austeridade, ainda nos quis castigar. Não, nós não desculpamos, não perdoamos e não vamos permitir que Webber seja presidente da Comissão Europeia”, afirmou.

Do grego Tsipras ao francês Macron, Costa considera que é possível conseguir uma frente progressista que dê aos socialistas força no Conselho Europeu, no Parlamento Europeu e, por fim, a liderança da Comissão Europeia.

Jorge Coelho entra na campanha e pede punição da direita

O antigo ministro de António Guterres pediu aos militantes do PS que a direita seja punida nas próximas eleições. No arranque oficial da campanha socialista, num almoço com quase duas mil pessoas, Jorge Coelho pediu uma resposta depois do que aconteceu com os professores.

“Isto não pode ter acontecido e ficar tudo na mesma. Não pode ter acontecido eles criarem condições para fazer Portugal andar para trás, a vossa vida andar para trás e ficar tudo na mesma. Faço aqui um apelo muito concreto: a direita tem de ser punida no próximo dia 26. A direita tem de levar uma resposta dos portugueses para que não se metam neste tipo de ação política que ponha em causa o futuro do país”, pediu.