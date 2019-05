SIGA EM DIRETO

Rio Ave - Benfica (I Liga)

12 mai, 2019 - 18:45

O Benfica tem de ganhar em Vila do Conde para manter a liderança isolada no campeonato. Já os vilacondenses estão tranquilos na tabela, mas a atravessar a melhor fase de resultados, incluindo um empate com os dragões. Ouça o relato e acompanhe ao minuto em rr.sapo.pt.