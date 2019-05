Rio Ave 2-3 Benfica

Benfica a um ponto do 37.º título

12 mai, 2019 - 18:45

O Benfica sofreu para passar em Vila do Conde, mas conseguiu o essencial: a vitória. Falta um jogo e os encarnados estão a um empate do título. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt e veja os golos.