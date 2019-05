Em direto. Nacional-FC Porto

12 mai, 2019 - 15:30 • Eduardo Soares da Silva Redação

A equipa portista está obrigada a vencer na Madeira para ainda sonhar com o título na última jornada. Em caso de empate, ou derrota, o Benfica pode sagrar-se campeão este domingo, se vencer, mais tarde, em Vila do Conde. Em caso de derrota, Nacional desce de divisão. Acompanhe, ao minuto, todas as emoções do final do campeonato, em rr.sapo.pt