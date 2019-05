Hamilton vence em Barcelona e assume liderança do Mundial de Fórmula 1

Lewis Hamilton venceu, este domingo, o Grande Prémio de Espanha, disputado no circuito de Barcelona.

O piloto inglês arrancou a corrida em segundo lugar, atrás do colega de equipa Valtteri Bottas, mas conseguiu a ultrapassagem logo na primeira curva da circuito, disparando para uma corrida tranquila na liderança.

A corrida aqueceu na volta 49, após um choque entre Lance Stroll e Lando Norris, que obrigou a entrada do "Safety Car" durante várias voltas, que limita a velocidade dos restantes carros, e aproximou todos os pilotos.

A Ferrari continua a não conseguir competir com a Mercedes. Vettel arrancou a corrida no terceiro lugar, posto que perdeu para Max Verstappen, piloto da Red Bull, que voltou a conseguir o pódio. Vettel e Leclerc terminaram em quarto e quinto lugar, respetivamente. Pierre Gasly, da Red Bull, continua em recuperação, depois de um início de temporada negativo, e foi sexto classiicado.

A Haas foi a equipa em destaque no meio da tabela. Kevin Magnussen foi sétimo, aproveitanto a entrada do "Safety Car" para subir à posição, e aproveitou os deslizes do colega de equipa Grosjean, que teve um problema nos pneus e terminou a corrida em décimo lugar, amealhando os primeiros pontos da temporada.

O espanhol Carlos Sainz, da McLaren, a correr em casa, terminou a corrida em oitavo lugar, e Daniil Kvyat, da Toro Rosso, também somou pontos, no nono posto. Albon, Ricciardo, Hulkenberg, Sérgio Pérez, Raikkonen, Giovinazzi, Russell e Kubica ficaram fora dos pontos.

A corrida mais rápida foi também de Lewis Hamilton, amealhando o ponto extra. Com esta vitória, Hamilton ultrapassa Valtteri Bottas na liderança da classificação geral da Fórmula 1. Verstappen ultrapassou Vettel no terceiro lugar da classificação.