Despromovido Huddersfield oferece camisolas aos adeptos que viajaram até Southampton

O Huddersfield oferceu, este domingo, uma camisola de jogo a cada adepto que viajou até Estádio St. Mary's, casa do Southampton, para o adeus à Premier League.

Os "terriers" foram a primeira equipa a ver confirmada a descida de divisão ao Championship, em março, numa temporada para esquecer, com apenas três vitórias em todo o campeonato.

Para compensar o apoio dos adeptos, o Huddersfield colocou cerca de três mil camisolas de jogo no setor visitante do estádio do Southampton, onde o Huddersfield encerra a caminhada na Premier League.