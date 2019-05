Parques do Santuário de Fátima “completamente lotados” a norte

Os parques de estacionamento a norte do Santuário de Fátima "estão completamente lotados" para a peregrinação de maio. O trânsito no acesso à Cova da Iria está, contudo, a fluir sem congestionamentos, informa a GNR neste domingo.

Os parques a sul, nomeadamente o 13 e o 14, ainda têm capacidade, adiantou à agência Lusa o comandante do Destacamento Territorial de Tomar da GNR, Tiago Delgado.

“Está tudo muito calmo”, afirmou, adiantando que não se tem registado ocorrências significativas.

Quanto ao trânsito, "tem fluído muito bem e sem qualquer problema" no período da manhã, nos acessos ao Santuário, com exceção para alguma lentidão já dentro de Fátima, referiu.

Por razões de segurança, o trânsito vai estar condicionado em várias ruas junto ao Santuário de Fátima, com a GNR a aconselhar os peregrinos a seguirem as indicações das forças de segurança na chegada à Cova da Iria.

De acordo com informações do gabinete de comunicação do Santuário, estão inscritos 191 grupos de peregrinos de 40 países.

No posto de socorros, foram assistidos 174 peregrinos e 383 no lava-pés.

Milhares de peregrinos são esperados hoje no Santuário de Fátima para o arranque da peregrinação internacional de maio, que é presidida pelo cardeal filipino e presidente da Cáritas Internacional, Luis Antonio Tagle.