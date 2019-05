Famalicão vence e discute título na última jornada

O Famalicão recebeu e venceu, este domingo, a Oliveirense, por 3-2, aproximou-se do líder Paços de Ferreira e vai disputar o título de campeão da II Liga na última jornada do campeonato.

A equipa liderada por Carlos Pinto precisou de apenas 15 minutos na primeira parte para consumar a conquista dos três pontos. Pathé Ciss abriu o marcador, aos 20 minutos, Anderson dilatou vantagem aos 25 minutos, e Walterson fez o terceiro, aos 35. No meio, um autogolo de Ricardo, aos 30 minutos, deu o primeiro golo para a equipa da Oliveirense.

Já no final da partida, João Graça fez o segundo golo da equipa de Oliveira de Azeméis, aos 93 minutos.

O Famalicão, já com a subida à I Liga decidida, aproveitou o empate do Paços de Ferreira, no sábado, para se aproximar do líder do campeonato. O clube famalicense está a apenas dois pontos do Paços, com a conquista do título decidida na última jornada. O Famalicão desloca-se até ao terreno do quarto classificado, o Estoril, e o Paços de Ferreira rcebe o Cova da Piedade.