Van Dijk deixa Bernardo Silva para trás e vence o prémio de melhor jogador do ano

Virgil Van Dijk foi eleito, este domingo, o melhor jogador da temporada da Premier League.

O central do Liverpool, que pode ainda vencer o título de campeão este domingo, disputou todos os 37 jogos na Premier League esta temporada, ajudando a equipa a manter a baliza a zero em 19 jogos.

"É uma grande honra e estou muito orgulhoso. Sem todas as pessoas do Liverpool, jogadores e adeptos, seria impossível vencer este prémio. Foi uma época incrível, tem sido uma corrida pelo título fantástica", disse, citado no site da Premier League.

O prémio foi escolhido através de uma votação pública, cujos votos foram depois combinados com os dos capitães das 20 equipas da Premier League e um painél de especialistas.

Van Dijk ultrapassou a competição do português Bernardo Silva, do Manchester City, Raheem Sterling e Sergio Aguero, também dos "citizens", dos colegas de equipa Sadio Mané e Mohamed Salah, e também de Eden Hazard, do Chelsea.