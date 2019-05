Papa confia o seu caminho a Nossa Senhora de Fátima

O Papa associou-se este domingo, no Vaticano, à celebração do 13 de maio em Fátima, data que recorda a primeira aparição da Virgem Maria na Cova da Iria, em 1917.

“Os nossos pensamentos vão para a nossa mãe celestial, que celebraremos amanhã com o nome de Nossa Senhora de Fátima. Confiamo-nos a ela, para continuar a nossa jornada com alegria e generosidade”, afirmou a partir da janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração pascal do ‘Regina Coeli’, perante milhares de peregrinos.

Francisco esteve em Fátima nos dias 12 e 13 de maio de 2017, por ocasião do Centenário das Aparições, tendo presidido à canonização dos santos Francisco e Jacinta Marto, dois dos videntes da Cova da Iria.

Este ano, a peregrinação internacional aniversária de maio é presidida pelo arcebispo de Manila, D. Luís Antonio Tagle, que está em Portugal desde quinta-feira, com uma agenda centrada em Fátima e nas questões sociais.

A referência do Papa a Fátima surgiu no contexto de uma saudação de Francisco por ocasião do Dia da Mãe, que este domingo é celebrado em vários países, como o Brasil.

“Gostaria de enviar uma calorosa saudação a todas as mães, agradecendo-lhes a sua preciosa ação no crescimento dos filhos e na defesa do valor da família. Recordemos também as mães que olham para nós do céu e continuam a vigiar sobre nós, com a oração”, declarou.

Francisco ordena 19 novos sacerdotes

O encontro com os peregrinos aconteceu após a celebração da missa no chamado Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações na Igreja Católica.

“Em todas as comunidades, rezamos de maneira especial pelas vocações ao sacerdócio e à vida consagrada”, sublinhou Francisco.

O Papa falou da “alegria” de ter ordenado 19 novos padres na Basílica de São Pedro, esta manhã.

“Ao saudar afetuosamente esses novos presbíteros, juntamente com os seus familiares e amigos, convido-vos a lembrar quantos o Senhor continua a chamar pelo seu nome, como fez um dia com os apóstolos às margens do lago da Galileia, para que se tornassem pescadores de homens”, referiu.

Dois dos novos sacerdotes acompanharam o Papa, à janela, para abençoar a multidão.