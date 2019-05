Violência doméstica. Homem detido na Moita fica em prisão preventiva

O tribunal do Barreiro sentenciou um homem de 39 anos, detido por violência doméstica contra a companheira e as duas filhas menores, a prisão preventiva.

De acordo com um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da GNR enviado neste domingo, o homem foi detido na sexta-feira e presente a primeiro interrogatório judicial.

"O suspeito exercia violência psicológica, física e económica sobre a vítima, a sua companheira de 30 anos, e violência física sobre as suas filhas menores, com três e 12 anos", refere a nota.

"No âmbito de um processo de violência doméstica", os militares do Posto Territorial de Moita "deram cumprimento a um mandado, resultando na detenção do indivíduo", pode ainda ler-se no comunicado.

A prisão preventiva é a medida de coação mais grave.

Antes de ser detido, o homem encontrava-se "sujeito às medidas de coação de afastamento das vítimas e da residência, as quais não foram cumpridas, continuando com as ameaças e as agressões".