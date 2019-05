Judo. Quando um telemóvel deita tudo a perder

O judoca Anri Egutidze, a representar Portugal no Grand Slam em Baku, no Azerbaijão, destacou-se na competição, mas não pelas melhores razões.

Ao defrontar o sueco Robin Pacek, passados 13 segundos de combate, cai um telemóvel de dentro do quimono de Anri Egutidze. A infração valeu-lhe a desclassificação.

O judoca de 23 anos ter-se-á esquecido do aparelho no equipamento e as regras são claras: não é permitido ter qualquer objeto externo à competição no tapete.

Anri Egutidze era um dos candidatos à conquista do Grand Slam na categoria dos 81 quilos.