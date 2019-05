Fórmula 1. Bottas repete pole position

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou a terceira pole position consecutiva da temporada, batendo o recorde do circuito de Barcelona, palco no domingo da quinta prova do Mundial de Fórmula 1.

O piloto da Mercedes fez a sua melhor volta na qualificação para o Grande Prémio de Espanha em 1.15,406 minutos, um novo recorde do circuito catalão, deixando o companheiro de equipa, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), a 634 milésimos.

"Fomos melhorando ao longo da sessão. Estou muito contente com o resultado. É um bom começo de temporada", destacou o finlandês, que admitiu sentir-se "cada vez melhor no carro", depois de ter batido o anterior máximo da pista espanhola em setecentos milésimos.

Hamilton, que tinha feito a 'pole' em quatro das últimas cinco visitas da Fórmula 1 a Barcelona, ficou a mais de meio segundo do colega de equipa e atual líder do campeonato.

"O Valtteri fez um trabalho fantástico. Não consegui estar forte nas últimas voltas. Em última análise, não fiz um bom trabalho. Na corrida, vamos tentar a 'dobradinha'", prometeu o britânico.

Logo atrás dos dois pilotos da Marcedes, a 866 milésimos de Bottas, ficou o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que se queixou do "último setor" da pista: "O carro não parece mal, mas não somos rápidos o suficiente", lamentou.

Ao lado do alemão vai partir o holandês Max Verstappen (Red Bull), que conseguiu o quarto melhor registo do dia, relegando o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) para o quinto posto da grelha.

O Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1 é a quinta ronda do Campeonato do Mundo e disputa-se no domingo no circuito de Barcelona.