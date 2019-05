Fórmula E. Félix da Costa foi desclassificado

O português António Félix da Costa (BMW) foi desclassificado da prova do Mónaco do campeonato de Fórmula E devido à utilização indevida de energia no seu monolugar.

O piloto português deste campeonato de carros elétricos tinha terminado a prova de hoje no sexto lugar, somando oito pontos que o colocavam no quarto posto da classificação.

Em causa a utilização de 225 Kw de potência quando os regulamentos permitem apenas 200.

"É um pouco dececionante perder estes pontos assim. Não foi sequer um erro, foi um botão acionado a 300 metros da meta, que em nada alterou o resultado. Já aconteceu com vários pilotos e, muitas vezes, sem qualquer penalização. Mas os comissários decidiram assim, há que aceitar. Regras são regras, é apenas frustrante que não sejam sempre aplicadas do mesmo modo a todos", disse Félix da Costa.

O português mantém, ainda assim, o quarto posto do campeonato, mas com 70 pontos.

"Mantenho-me na luta do campeonato. Não vou baixar os braços e vamos para a próxima corrida com vontade de vingar este mau dia", concluiu.

Jean Eric Vergne (DS), que venceu a prova desta tarde, lidera o campeonato, com 87 pontos.

A próxima ronda da Fórmula E disputa-se em Berlim, a 25 de maio