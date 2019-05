Leipzig empata festa do Bayern

O Bayern Munique empatou 0-0 no estádio do Leipzig e falhou a conquista antecipada do título, permitindo a aproximação do Borussia Dortmund na 33.ª e penúltima jornada da Liga alemã de futebol.

Os hexacampeões germânicos, que tiveram o internacional português Renato Sanches no banco de suplentes, podiam ter confirmado a conquista do sétimo título seguido, caso vencessem, mas não tiveram 'arte' para bater o terceiro colocado, no qual o extremo luso Bruma não foi utilizado.

A uma jornada do final, o líder Bayern soma 75 pontos, tendo agora apenas mais dois do que o segundo classificado, o Borussia Dortmund, que sofreu para vencer o Fortuna Düsseldorf, por 3-2.

Com o internacional português Raphael Guerreiro de início, o Dortmund chegou a estar a vencer por 3-1, com golos de Christian Pulisic, aos 41 minutos, Thomas Delaney, aos 53, e Mario Götze, aos 90+2, sendo que, pelo meio, Oliver Fink tinha restabelecido a igualdade, aos 47.

Já em tempo de compensação, aos 90+5 minutos, Dawid Kownacki voltou a dar esperança ao Fortuna - que terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Adam Bodzek, e ainda falhou uma grande penalidade - e também ao Bayern, mas o Borussia não deixou escapar o triunfo, ainda que tenha sofrido muito nos instantes finais do encontro.