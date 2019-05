Pepa. “Continuamos a depender de nós"

O treinador do Tondela, Pepa, mostrou-se, em declarações à Sporttv, satisfeito com o empate da sua equipa em Alvalade.

Estratégia

“Foi um jogo fantástico, de grandes emoções. Foi um grande jogo. A nossa estratégia era controlar o jogo interior do Sporting, mas mesmo com isso conseguem garantir largura, tínhamos noção de que era preciso termos mais um médio”.

Não desistir

“Entrámos com uma oportunidade clara, e na primeira situação de perigo do Sporting, com mérito, fizeram o golo. Tivemos de ter muito equilíbrio, mas ninguém desistiu, fomos atrás da nossa vida, tínhamos noção que tínhamos de pontuar aqui. Os jogadores foram fantásticos, uns guerreiros. Podíamos ter ganho, podíamos ter perdido, foi um jogo equilibrado e continuamos a depender de nós.”

Parabéns a todos

“Estou aqui todo suado, foi um jogo de loucos, muita intenso, com muita emoção, não há tempos de desconto, o jogo partiu um pouco, houve oportunidade nas duas balizas. Parabéns a todos, agora temos de descansar bem. Ficámos com a linha defensiva desfeita, mas nos não desistimos.”

O Tondela empatou 1-1 e entra na última jornada acima da linha de água.