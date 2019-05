Roglic é o primeiro camisola rosa do Giro

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu o contrarrelógio inaugural da 102.ª edição da Volta a Itália em bicicleta, em Bolonha, assumindo a liderança da classificação geral individual.

Roglic, de 29 anos, cumpriu o exercício de 8,2 quilómetros em 12.54 minutos, 19 segundos mais rápido que o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott), segundo, e 23 do que o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), terceiro.

No domingo, na segunda etapa, o esloveno, um dos favoritos à vitória final, parte com a camisola rosa, de líder individual, para uma tirada que liga Bolonha a Fucecchio ao longo de 205 quilómetros, com um traçado plano e uma chegada ao 'sprint' em vista.