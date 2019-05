Campanha para as europeias começa com armas apontadas a Costa

Neste primeiro fim de semana de campanha para as eleições europeias, Bloco de Esquerda, PCP e PSD não hesitaram em apontar críticas ao primeiro-ministro.

No Porto, este sábado, a coordenadora do BE lançou um aviso ao PS: "arrogância não é boa conselheira", afirmou Catarina Martins, estranhando que António Costa esteja já a dizer o que se pode fazer na próxima legislatura.

“À política pedem-se soluções contruídas com as pessoas, nunca contra elas” e apesar de nos últimos dias se ter ouvido falar muito da atual legislatura, esta “ainda não acabou”, sublinhou num comício na Praça dos Poveiros.

"E é por isso que é estranho ler que António Costa está já a dizer o que se pode ou não fazer na próxima legislatura e, pior ainda, ouvir Pedro Marques [cabeça-de-lista do PS nas eleições europeias de 26 de maio] atacar quem luta pelos direitos do trabalho como ouvimos ontem à noite", aponta ainda.

A coordenadora do BE referia-se à manchete do jornal “Expresso”, segundo a qual, depois das eleições legislativas de outubro, "António Costa recusa-se a mexer em dossiês de professores".

"Ter arrogância neste momento é querer deitar tudo a perder. Da parte do BE, sabem que estaremos aqui como sempre, lado a lado; construímos juntos, com quem trabalha, com quem luta, com quem constrói este país", avisou.

Durante o seu discurso, Catarina Martins referiu-se ainda ao apoio do primeiro-ministro a uma iniciativa do Presidente francês, Emmanuel Macron, "que mal chegou ao Governo acabou com impostos sobre grandes fortunas e atacou os direitos do trabalho".

“É importante saber escolher os lados”, defendeu, e "para Portugal é complicado quando alguém diz escolher um lado cá dentro e lá fora vai escolhendo outro lado".

Costa, “o grande artista”

Na opinião de Paulo Rangel, cabeça-de-lista ao Parlamento Europeu na lista do PSD, o primeiro-ministro “é o grande artista da política portuguesa”.

“Portanto, não tem autoridade moral para falar em ‘política espetáculo’ com ninguém”, conclui.

Mas o PSD “sabe passar a mensagem”, garante o candidato social-democrata. “Uma coisa é comunicar e isso nós sabemos e vamos continuar a comunicar bem. Nós comunicamos porque temos uma boa lista, boas propostas e até muito bom trabalho no Parlamento Europeu para comunicar”, concretizou.