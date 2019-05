Alemanha é o adversário de Portugal

A Alemanha venceu a Áustria por 3-1 e assegurou o primeiro lugar do grupo B do Campeonato da Europa de sub-17 de futebol feminino, marcando encontro com Portugal nas meias-finais da prova, que se disputa na Bulgária.

Em Albena, dois golos de Carlotta Wamser, aos 17 e 69 minutos, e um de Sophie Weidauer, aos 39, garantiram o triunfo das germânicas, que viram Christina Edlinger reduzir para as austríacas já em tempo de compensação, aos 90+3, na partida da terceira e última ronda.

Em virtude da derrota da Holanda frente à Inglaterra, por 2-0, a Alemanha assegurou o primeiro lugar do grupo B, com os mesmos seis pontos das holandesas, que também se apuraram para as 'meias', no segundo posto.

Nas meias-finais do Europeu de sub-17, marcadas para terça-feira, o conjunto germânico vai defrontar Portugal, que se classificou em segundo lugar do grupo A, depois de hoje ter terminado a fase de grupos com uma pesada derrota por 6-0, frente à Espanha, que assegurou a liderança do agrupamento.

Por seu lado, as espanholas, campeãs europeias da categoria, vão jogar com a Holanda na outra meia-final.