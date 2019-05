Feirense volta a marcar 4 e volta a não ganhar

O Santa Clara e o Feirense empataram 4-4, em encontro da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Ponta Delgada, nos Açores.

O brasileiro Guilherme Schettine, autor de um 'hat-trick', aos 43, 58 e 80 minutos, e Mamadu, aos 10, marcaram para os locais.

Já Tiago Silva, aos 30, de penálti, Mateus Anderson, aos 36, Flávio Ramos, aos 40, e Babanco, aos 70, faturaram para os forasteiros.

Com este resultado, o Santa Clara igualou, provisoriamente, o Rio Ave no sétimo posto, com 42 pontos, enquanto o Feirense manteve no 18.º e último lugar, do qual já não pode sair, ao somar o 31.º jogo sem ganhar (11 empates e 20 derrotas).

É o segundo jogo consecutivo dos fogaceiros a marcar quatro golos mas, mesmo assim, não conseguiram garantir os três pontos.