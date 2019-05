"Coletes amarelos". Polícia usa gás lacrimogéneo em Lyon e Nantes

A polícia francesa usou gás lacrimogéneo este sábado para dispersar manifestações dos “coletes amarelos” nas cidades de Lyon e Nantes.

Em Nantes, os manifestantes deixaram um rasto de destruição, com várias montras de lojas destruídas. Em Lyon, a polícia recorreu ao gás lacrimogéneo para retirar os manifestantes da Praça Bellecour.

Mas, 26 sábados (seis meses) depois da grande manifestação contra o elevado custo de vida e a política económica do Presidente Emmanuel Macron, o protesto dos “coletes amarelos” parece começar a perder força.

Em Paris, ao contrário do que esperava, hoje foi calmo, com muito menos pessoas na rua. Em todo o país, o número de manifestantes desceu de mais de 300 mil, em novembro, para menos de 30 mil nas últimas semanas, de acordo com as estimativas do Governo.

Este alívio na intensidade dos protestos poderá beneficiar Emmanuel Macron, numa altura em que se aproximam as eleições europeias e as sondagens apontam uma ligeira diferença apenas entre o partido do Presidente e a extrema-direita.