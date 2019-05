Fuzileiros resgatam jovem que tentou atravessar Mondego a nado

Aconteceu, esta manhã, em Coimbra. Dois fuzileiros resgataram do Mondego um jovem que tentava atravessar o rio a nado, depois de uma noite diversão.

Dois cabos preparavam-se para participar nas celebrações do Dia da Marinha, no Parque Verde do Mondego, quando foram alertados por um popular, cerca das 8h10, que estava alguém em apuros.

“De imediato os cabos fuzileiros João Cardoso e Hélder Marques lançaram-se ao rio para resgatar o jovem, que tentava atravessar o Mondego a nado, após uma noite de diversão”, descreve o comunicado enviado à redação.

No local esteve o INEM, mas o jovem, que agradeceu a ajuda, não dispensou qualquer assistência.

Segundo a mesma nota, os dois militares da Marinha envolvidos no salvamento ingressaram na Marinha em 1999 e atualmente prestam serviço na Escola de Fuzileiros.