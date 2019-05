Bruno Lage espera um “jogo muito difícil” e quer Benfica no seu melhor

Este domingo, o Rio Ave, em 7.º lugar no Campeonato da I Liga, defronta o Benfica, líder do campeonato. Em conferência de imprensa, Bruno Lage confessa que este será “um jogo muito difícil”.

O técnico relembra o jogo do passado dia 26 de Abril, em que o FC Porto defrontou o Rio Ave. “Aquilo que aconteceu com o jogo do Porto foi uma equipa que estava a perder por 2-0 e não desistiu do jogo e conseguiu o empate.”

“É um jogo muito difícil” assume Bruno Lage, que destaca a organização e perseverança da equipa.“É mais uma final e temos a ambição enorme de o vencer e para isso acontecer temos de estar no nosso melhor”, sublinhou.

“É uma equipa que tem muito conteúdo e vem de uma fase muito positiva”, afirmou sobre os adversários.



As águias visitam o Estádio dos Arcos, no domingo, às 20h00. O Rio Ave-Benfica terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Na sexta-feira, Lage foi eleito o melhor treinador do mês de abril, prémio mensal que vence pela terceira vez consecutiva.