Sérgio Conceição.“É uma final para o Nacional e é uma final para o Porto”

A equipa do FC Porto entrará em campo com o Nacional estando em segundo lugar do campeonato e a dois pontos do líder, o Benfica. Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição assume que o Nacional “é uma equipa que está a precisar muito de pontos. É uma final para eles e é uma final para o Porto”.

Afirmou estar “preparado para ir a Madeira e para dar tudo para ganhar o jogo”, só depois irá pensar no Sporting e na Taça de Portugal.

O treinador afastou por completo o cenário que esteja desiludido pela equipa ter deixado fugir sete pontos de vantagem para o Benfica e estar agora dependente de terceiros para vencer o campeonato.

Esta semana surgiram rumores acerca de uma eventual saída de Sérgio Conceição e confrontado pelos jornalistas respondeu: “Comenta-se muita coisa, fala-se de muita coisa. Li e ouvi a imprensa e acho que o melhor é não abrir a boca. Vejo e ouço coisas incríveis. No final da época falaremos, fica prometido”.

Título nacional, manutenções e descidas estarão em jogo no domingo, às 17h30, no Estádio da Madeira.

O Nacional-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.