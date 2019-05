Costinha garante que Nacional vai lutar até ao fim

Na antevisão do jogo com o FC Porto, o técnico do Nacional garante que a sua equipa vai lutar até ao fim. “Percebendo que vamos lutar contra o atual campeão nacional, que é uma equipa muito forte, temos que, pelo menos, ter a dignidade e o brio em sermos determinados na luta pelos três pontos”, afirmou Costinha.

Considera que há pressão nos dois lados: “Talvez com mais peso para o FC Porto, que luta pelo título e que tal como nós tem de vencer e esperar pelo resultado de terceiros. Temos de ser fortes emocionalmente e acreditar que podemos somar seis pontos nos jogos que faltam”.

Durante conferência de imprensa, Costinha não escondeu alguma “mágoa” por tudo o que tem vindo a ser dito sobre o jogo frente aos dragões, “designadamente, suspeitas de prémios”.



O treinador deixou bem clara a sua posição. “Se souber que algum jogador meu recebeu proposta para vencer o jogo, ou ele não joga ou eu não apareço”.



Aproveitou para sublinhar que o Nacional paga os salários. “Não precisámos de donativos para ganhar jogos, temos de ganhar pelo nosso valor. Mas em Portugal vai ser sempre assim quando houver disputa do título. Agora todos têm mala! Olhe, a minha mala está feita e sei o que vou fazer com ela se não conseguir a manutenção.”