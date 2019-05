Costa criticou eleitoralismo da oposição e diz que se agora foi assim, “imaginem nas legislativas”

António Costa surgiu descontraído, sem gravata, no jantar comício que juntou algumas centenas de militantes em Leiria, em vésperas de arranque da campanha oficial do PS para as eleições europeias de 26 de maio e horas depois de o parlamento ter chumbado a contagem integral do tempo de serviço dos professores.

Em final de legislatura, o secretário-geral socialista definiu o peso do PS na maioria parlamentar. Afinal, "foi graças à força do que PS" que houve uma "mudança política no país", resumiu Costa, que acrescentou que se existiu "sucesso" é porque "o PS teve a força suficiente para fazer avançar quando era possível avançar, mas também para dizer ‘pára aí’ quando se soube que não era possível ir mais longe do que aquilo que era possível avançar".

Bicada de António Costa aos parceiros de esquerda, mas também à oposição de direita, para lembrar que quando os socialistas são deixados fora de cena a coisa corre mal.

"Esta semana provou bem que quando o PS não está em cima da mesa, quando não é o PS a decidir, quando não é o PS a gerir aquilo que acontece é uma de duas coisas: ou uma tentativa de enganar os professores, ou uma tentativa de enganar os portugueses, ou pior, a tentativa de querer enganar uns e outros ao mesmo tempo.”

Ora, se todo o drama em torno dos professores aconteceu antes das eleições europeias, o líder socialista só pode imaginar o que vai acontecer até outubro.

"Para muitos estas eleições para o Parlamento Europeu são o aquecimento para o que querem fazer para as eleições legislativas. E se é assim na fase do aquecimento, imaginem só o que vamos ter pela frente conforme se forem aproximando as legislativas.”

Costa avisa que, por isso, é preciso dar a estas europeias a exata importância e proporção que as eleições legislativas têm, com o líder socialista a pedir um partido mobilizado. Estas, diz, são eleições "tão importantes como as outras todas" e é preciso "dar força ao PS".

O líder socialista falava em mais uma ação de pré-campanha do cabeça de lista do PS às europeias, Pedro Marques, e deverá, de resto, repetir a presença em ações semelhantes nos próximos quinze dias. A organização da caravana refere que António Costa deverá estar presente sempre que isso não coincida com a agenda de primeiro-ministro, estando mesmo prevista uma deslocação aos Açores e à Madeira no próximo dia 19.

"Costa, avança com toda a confiança"

Imediatamente antes de António Costa discursar neste jantar comício, Pedro Marques, o cabeça de lista escolhido pelo líder socialista para estas europeias, aproveitou o caso dos professores como base de intervenção. "Chegados a hoje, ganhou a responsabilidade orçamental, ganhou Portugal", concluiu o candidato.

Com elogios eufóricos ao líder socialista e primeiro-ministro, Marques cativou a sala gritando por várias vezes "Costa, avança com toda a confiança", terminando com a ideia de que o voto no PS é o "voto responsável", pedindo mobilização ao partido.

A sessão de discursos – em que também intervieram o presidente da Câmara de Leiria, Raúl Castro, o líder da distrital do PS e deputado António Sales ou ainda a também candidata ao Parlamento Europeu, Margarida Marques – terminou com a já habitual música "Bella Ciao", a canção popular italiana que serviu de protesto ao fascismo nos anos da Segunda Guerra Mundial.