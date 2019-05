Sub-17 apuram-se para os quartos-de-final do Europeu

A Seleção Nacional de Sub-17 venceu a Islândia (4-2), esta sexta-feira e apurou-se para os quartos-de-final do Europeu da categoria, que decorre na República da Irlanda.

Em Lockford, Portugal estava obrigado a vencer para seguir em frente mas chegou ao intervalo com um comprometedor empate. Bruno Costa adiantou a equipa das quinas no marcador, aos 32' mas Johanesson, cinco minutos volvidos, igualou o marcador.

Logo no arranque da segunda parte, Fábio Silva (46') voltou a dar vantagem aos Sub-17 lusos. Ellertson voltou a igualar para os islandeses (71') mas a resposta nacional foi praticamente imediata. Paulo Bernardo, aos 76', restabeleceu a vantagem de Portugal e, aos 84', Filipe Cruz selou em definitivo a qualificação.

A Seleção Nacional de Sub-17 passa aos "quartos" como segunda classificada do Grupo C, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota), atrás da Hungria, que somou nove.