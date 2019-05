Klopp e a final da Liga Europa em Baku. "Não sei o que tomam ao pequeno-almoço os tipos da UEFA"

Jurgen Klopp lançou um duro ataque à UEFA, esta sexta-feira, a propósito da escolha de Baku, no Azerbaijão, para receber a final da Liga Europa, a 29 de maio, entre Chelsea e Arsenal.

Ainda que não diga respeito especificamente ao técnico do Liverpool, finalista da Liga dos Campeões, a consideração do alemão arrasa por completo a entidade que tutela o futebol europeu.

"Penso que, com Madrid [final da Liga dos Campeões], é caro, mas ao menos não é no outro lado do mundo. Ir para Baku para uma final da Liga Europa é muito engraçado. Os tipos que tomam essas decisões, não sei o que é que tomam ao pequeno-almoço. O ano passado fomos para Kiev, uma cidade fantástica, mas não era realmente provável que uma equipa russa ou dessa parte do mundo participasse na final. Chegámos lá e todos tinham que estar preparados. Madrid terá de estar preparada para receber uns 200 mil adeptos ingleses. Eles sabiam que isso podia acontecer. Se o Ajax estivesse lá, havia mais alguns holandeses, vocês conseguem imaginar. Mas Baku, eu não faço ideia como ir para lá, se há voos regulares. Essas decisões têm de ser muito mais sensíveis e razoáveis. Parece-me irresponsável", disparou.

Klopp falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo decisivo da 38ª e última jornada da Premier League, frente ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

O Liverpool é segundo classificado, a um ponto do líder e campeão em título Manchester City. Domingo, a partir das 15h00, para além desse Liverpool-Wolverhampton, o City joga fora com o Brighton & Hove Albion, equipa já a salvo da descida.