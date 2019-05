GNR reforça dispositivo em Fátima a partir deste sábado

A GNR vai reforçar o seu dispositivo em Fátima já a partir deste sábado. A expectativa é que, este ano, a peregrinação comece mais cedo.

Segundo o Comandante do destacamento territorial de Santarém, o dispositivo policial “vai ser reforçado no santuário e áreas adjacentes sobretudo no dia 11, no período da tarde, sendo semelhante ao de anos anteriores”.

Em conferência de imprensa, o tenente coronel Paulo Silvério revelou esta sexta-feira que está “previsto um empenhamento médio no dia 11, 12 e 13, de aproximadamente 250 militares, em média, por dia”.

Aos meios da Unidade de intervenção, da Unidade de Segurança e Honras de Estado, com viaturas, apeados e a cavalo, fardados e à civil, juntam-se dois elementos da Guarda Civil Espanhola e um Carabineri que estão mais envolvidos no apoio ao peregrino.

Devido aos recentes atentados terroristas em igrejas, o grau de ameaça aumentou também em Portugal. Segundo Paulo Silvério, isso “foi considerado para esta operação e temos capacidade para lhe fazer face se necessário”.

Ainda assim, o objetivo primordial da operação é “dar um apoio próximo a todos aqueles que visitam o santuário e criarmos um sentimento de segurança que permita que as celebrações religiosas decorram com a tranquilidade necessária”, concluiu o oficial.

A afluência de peregrinos está a ser elevada nos itinerários de aproximação ao santuário e a expectativa do GNR é que seja semelhante à do ano passado.