O alerta de Cajuda para os jogos do título: "Não se deixem influenciar por fatores externos"

Manuel Cajuda, um dos mais experientes treinadores no ativo com mais de 500 jogos na Primeira Liga projeta em Bola Branca a ronda 33.



O líder Benfica, com dois pontos de avanço sobre o FC Porto, joga em Vila do Conde diante do Rio Ave, a partir das 20h30 de domingo. Antes, os dragões vão à Madeira defrontar o "aflito" Nacional, a partir das 17h30. Para haver campeão antecipado já no domingo, os azuis e brancos precisam de perder pontos na Choupana e os encarnados de vencer - ou empatar, em caso de derrota portista - no Estádio dos Arcos.

A semana foi polémica e aumentou a temperatura dos jogos decisivos. Manuel Cajuda acha que o jogo falado não terá influência no jogo jogado.

"Aquilo que as equipas têm de fazer, quer FC Porto quer Benfica, é respeitarem os conceitos de trabalho e metodologias que têm seguido. Não se deixarem afetar por fatores externos, a psicologia é condicionante se os fatores externos modificarem a realidade. O Benfica e o Porto têm de ganhar os dois jogos, sendo que o Porto tem de esperar que o Benfica não o consiga fazer. As equipas têm de ser coerentes", aconselha.

Uma final em Trás-os-Montes

Na luta pela permanência, Manuel Cajuda olha para o Desportivo de Chaves - Vitória de Setúbal como uma final para as duas equipas.



"Para as duas equipas será a disputa de um título. O título da permanência. Ambas as equipas lutam pela sobrevivência e jogam uma autêntica final. E nas finais não basta marcar presença, é preciso ganhar", refere.

Nas contas pela permanência entra numa situação mais desfavorável o Tondela, a primeira equipa abaixo da "linha de água". O Tondela joga em Alvalade diante do Sporting, na noite de sábado e Manuel Cajuda vê a equipa da Beira Alta com grandes dificuldades.



"Ainda há poucas semanas nem se punha a questão do Tondela poder descer de divisão. Agora está nesta situação aflitiva e as probabilidades de não ser feliz são altas. A situação não é caótica mas é de enorme dificuldade para um clube interessante, numa terra bonita e de gente boa", conclui.