Seleção de futebol de praia falha apuramento direto para os World Beach Games

A seleção portuguesa de futebol de praia falhou, esta sexta-feira, a quailficação para as meias-finais da ronda de qualificação europeia para a primeira edição dos World Beach Games, ao perder, por 5-4, diante da Suíça.

Em Salou, na Catalunha, Portugal chegou a estar a vencer por 4-1, fruto dos golos de Bruno Torres, André Lourenço, Von e Madjer. No entanto, permitiu a reviravolta. Philipp Borer e Noel Ott "bisaram", Glenn Hodel apontou o outro golo helvético.

Apesar desta contrariedade, a seleção nacional pode, ainda, apurar-se para os World Beach Games. Para isso, terá de conseguir o quinto lugar da qualificação, que disputará, no sábado, com a equipa que perder o jogo entre Ucrânia e Rússia. A vitória dará a Portugal acesso a um "play off" frente ao terceiro classificado da ronda de qualificação da América do Sul.

A fase final dos World Beach Games terá lugar em San Diego, nos Estados Unidos da América, entre os dias 10 e 15 de outubro.