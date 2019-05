Confirmadas multas ao FC Porto por mau comportamento dos adeptos

O FC Porto vai ter de pagar duas multas, de 1.148 e 1.720 euros (total de 2.868) , por comportamento incorreto dos adeptos, segundo um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA), a que a Lusa teve acesso.

Em causa está um jogo com o Desportivo das Aves, a contar para a 12.ª jornada do campeonato da época 2017/18, que terminou empatado a um golo. O FC Porto foi, então, punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido a rebentamento de engenhos pirotécnicos e arremesso de objetos. No entanto, o Tribunal Central Administrativo Sul anulou as sanções aplicadas ao clube portista.

Agora, o STA deu provimento ao recurso interposto pela FPF e decretou como provado que um grupo de adeptos afetos ao FC Porto fez uso de materiais piroténcicos, entoou termos ofensivos dirigidos aos guarda-redes da equipa adversária e lançou moedas e isqueiros para o terreno de jogo, mesmo que não tenham acertado em ninguém.

Os juízes do STA concluíram que sobre os clubes de futebol e as respetivas sociedades desportivas recaem "especiais deveres na assunção, tomada e implementação de efetivas medidas não apenas dissuasoras e preventivas, mas, também, repressoras" dos fenómenos de violência associada ao desporto e de falta de desportivismo. O objetivo é que se criem as condições indispensáveis para que a ordem e a segurança nos estádios de futebol português sejam uma realidade.