Dois pesos pesados da literatura internacional marcam presença no Festival LEV 2019

O escritor inglês Alan Hollinghurst, vencedor do Man Booker Prize, e o norte-americano Michael Cunningham, vencedor do Prémio Pulitzer com o famoso romance "As Horas", são dois dos nomes fortes que compõem o cartaz da edição deste ano do LEV – Festival Literatura em Viagem, que decorre até domingo em Matosinhos

A 13.ª edição do festival tem este ano novo palco. Vai decorrer no Teatro Municipal de Matosinhos-Constantino Nery, em vez do habitual auditório da Biblioteca Florbela Espanca. Aos dois escritores internacionais junta-se o Prémio Pessoa Frederico Lourenço, que irá participar na conversa com Alan Hollinghurst.

Subordinado ao tema "A última viagem", o LEV vai este ano desafiar os participantes a recordarem grandes deslocações, sejam elas “reais, imaginárias, metafóricas, ficcionais ou míticas”, diz a organização.

A sessão de abertura estará esta sexta-feira a cargo de Artur Santos Silva, ex-presidente do conselho de administração da Fundação Gulbenkian. A conferência terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas 21h30.

No cartaz deste ano vão estar autores como Helena Vasconcelos, José Milhazes, Mário Correia, Rui Tavares, o físico Carlos Fiolhais, o jornalista Fernando Dacosta, o vocalista dos Moonspell Fernando Ribeiro, e os realizadores Fernando Vendrell e João Canijo.

Antes disso, o programa do festival arrancou esta sexta de manhã com o LeVzinho, que levou às escolas de Matosinhos as escritoras Inês Botelho e Raquel Patriarca.

Ao longo do fim-de-semana haverá também uma oficina de tradução, a cargo de Nuno Quintas, marcada para a manhã de sábado na Biblioteca Municipal de Matosinhos. No sábado ao final da tarde, pelas 18h, o cabo-verdiano Silvino Évora fará uma sessão de leituras no Teatro Constantino Nery.

Haverá também um espetáculo, "Na tua ou na minha língua", realizado no âmbito do programa internacional CELA (Connecting Emerging Literary Artists), que vai contar com os autores e tradutores Fabio Guidetti, Maud Vanhauwaert, Pedro Viegas, Simone Atangana Bekono e Xénon Cruz.

Também no sábado serão apresentados os livros "Amantes de Buenos Aires", de Alberto S. Santos, e "O rapaz que queria aprender a olhar", de Vítor Pinto Basto, numa sessão em que estarão também presentes o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Matosinhos, Fernando Rocha, e o jornalista e escritor Júlio Magalhães.

As sessões com os escritores, a decorrer no Teatro Costantino Nery, serão de entrada gratuita. Para facilitar o acesso, o público poderá usar gratuitamente o parque de estacionamento da lota; para tal basta pedir no teatro um cartão que ateste a sua presença no festival.